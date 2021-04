Aantal in ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten opgelopen naar 2.374

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt zondag 2.374. 'Dat zijn er 57 meer dan zaterdag', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.

IC

Van deze totaal 2.374 opgenomen patiënten liggen er 746 op de IC, een stijging van 16 patiënten en 1.628 in de kliniek, 41 patiënten meer dan gisteren. Zaterdag zijn er 18 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 3 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 235 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 5 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 58 opgenomen op de IC, 5 meer dan gisteren en 177 in de kliniek, 28 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames blijft hoog en volgt een stijgende trend. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 18 gestegen naar 1115 bedden. Op de IC liggen nu 746 COVID-patiënten, 16 meer dan gisteren en 369 non-COVID-patiënten, 2 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 130 gedaald naar 12240 bedden. In de kliniek liggen nu 1628 COVID-patiënten, 41 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft hoog. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Stijging conform voorspelling LCPS

De instroom van COVID-patiënten en de bezetting in de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week verder gestegen. Deze stijging verloopt conform de eerdere voorspelling van het LCPS.