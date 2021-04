Aantal COVID-patiënten in ziekenhuis stijgt met 60 naar 2.558

Ten opzichte van dinsdag zijn er 60 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Hiermee komt het totaal aantal COVID-patiënten op 2.558', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

IC en kliniek

Van deze 2.558 opgenomen COVID-patiënten liggen er 776 op de IC, een stijging van 26 patiënten en 1.782 in de kliniek, 34 patiënten meer dan gisteren', aldus het LCPS.

3000-ste patiënt verplaatst

Gisteren zijn er 20 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 1 IC. Daarmee is deze week de 3000ste patiënt verplaatst in de tweede coronagolf.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 342 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 91 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 57 opgenomen op de IC, 13 meer dan gisteren en 285 in de kliniek, 78 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames blijft hoog en volgt een stijgende trend. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 68 gestegen naar 1.205 bedden. Op de IC liggen nu 776 COVID-patiënten, 26 meer dan gisteren en 429 non-COVID-patiënten, 42 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 898 gestegen naar 13.794 bedden. In de kliniek liggen nu 1.782 COVID-patiënten, 34 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft hoog en volgt een stijgende trend. Zie figuur 4 voor alle cijfers.