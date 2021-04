IC-capaciteit te laag: LNAZ schaalt op naar 1.550 IC-bedden

In alle regio’s is momenteel een tekort aan IC-capaciteit. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verzoekt ROAZ-regio’s daarom om op te schalen naar landelijk 1.550 IC-bedden. 'Dat vraagt tegelijkertijd dan wel om verdere afschaling van reguliere zorg', zo meldt het LNAZ vrijdag.

Flinke stijging IC-patiënten

LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers: ‘De aantallen patiënten zijn in de afgelopen week aanzienlijk gestegen, met name op de IC. Deze stijging zet naar verwachting de komende week nog door. Er is meer capaciteit nodig. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zal optimaal gaan spreiden om zoveel mogelijk de toegang tot de zorg in alle regio’s te waarborgen.’

Gestage toename

De afgelopen weken is er een gestage toename geweest van het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal IC-patiënten is de afgelopen week met ongeveer 15 gemiddeld per dag gestegen. Dat maakt dat de huidige capaciteit van 1.450 bedden, inclusief reservebedden voor traumapatiënten of andere patiënten met een spoedindicatie, niet langer toereikend is.