'Al gezondheidsschade kind in baarmoeder door luchtvervuiling'

Gezondheidsschade in baarmoeder

'Zelfs al in de baarmoeder lopen kinderen gezondheidsschade op door luchtvervuiling. Vieze lucht maakt ziek, jaarlijks overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide', zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. 'Nu hebben we de kans om daar iets aan te doen. Laat onze kinderen vrij ademen. Daar hebben ze recht op.'

Manifest voor gezonde lucht

Samen met een brede coalitie (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers lanceren Longfonds en Long Alliantie Nederland het manifest voor gezonde lucht.

Benoem een speciale gezant voor gezonde lucht

'Wij doen een dringende oproep aan het aanstaande kabinet om een nieuwe impuls te geven aan gezonde lucht. Verbind de noodzaak van het realiseren van gezonde lucht met de opgaven voor bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en de stikstofproblematiek en voorkom gezondheidsschade door luchtvervuiling. En stel daarvoor een speciale gezant voor gezonde lucht aan', aldus Rutgers.