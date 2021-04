IGJ: opschroeven IC-capaciteit naar 1.700 bedden vrijwel zeker niet haalbaar

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt nauw contact met alle ziekenhuizen en bespreekt de mogelijkheden om de IC-capaciteit verder uit te breiden maar het aantal van 1.700 IC-bedden is vrijwel zeker niet haalbaar. Dit staat in een brief die de inspectie aan minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft gestuurd. De minister heeft de brief ook aan de Tweede Kamer gestuurd.