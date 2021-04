8336 nieuwe corona besmettingen

Volgens het Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn er 2428 personen opgenomen in een ziekenhuis. Hiervan liggen er 802 op de intensive care, tien meer dan gisteren.

Het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van corona zijn er 31. Dit waren er vrijdag nog 13. Het gemiddelde aantal personen dat de afgelopen zeven dagen is overleden aan de gevolgen van corona is 22 per dag.