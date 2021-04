Jaap van Dissel RIVM: 'ziekenhuisopnames zullen begin mei snel gaan dalen'

Aantal besmettingen stijgt

Het aantal besmettingen stijgt dus nog. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 57.709 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 8.244. Over de afgelopen 14 dagen zijn er 108.718 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 7.766. En over de afgelopen 31 dagen zijn er 228.048 besmettingen gemeld. Dat zijn er 7.356 per dag.

Jaap van Dissel RIVM: 'Plateau opnames bereikt'

Volgens Jaap van Dissel van het RIVM, die vandaag de Tweede Kamer weer bijpraatte over de laatste ontwikkelingen en cijfers omtrent de coronapandemie, heeft het aantal Covid-patiënten dat nu is opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling op dit moment zijn hoogste punt bereikt en is het op een zogenaamd plateau beland. Het aantal ziekenhuisopnames met Covid-patiënten zal dan ook volgens de huidige verwachtingen snel gaan dalen. Dit komt ook door het toenemend aantal mensen dat is gevaccineerd. Begin mei moet dit dalende effect dan ook zichtbaar worden in de nieuwste cijfers.

Aantal vaccinaties

Er zijn donderdag bij het RIVM 2.865.487 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal gezette vaccinaties hoger ligt en op dit moment 4.873.624 bedraagt.

839 COVID-patiënten op de IC, 1.843 in de kliniek en 24 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt donderdag 2.682. Dat zijn er 68 meer dan de vorige dag. Hiervan liggen er 839 op de IC, een stijging van 17 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 1.843 in de kliniek, 51 patiënten meer dan gisteren', zo laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag weten.

Verplaatsingen

Gisteren zijn 24 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 5 IC. 'Gemiddeld is het aantal opnames gestegen en ook de bezetting op de IC en kliniek neemt toe. Met name de IC zit tegen de maximale capaciteit aan. Patiëntenspreiding is nu noodzakelijk om de zorgdruk zoveel mogelijk gelijk over het land te verdelen', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 326 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 17 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 37 opgenomen op de IC, 10 minder dan gisteren en 289 in de kliniek, 7 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week en blijft daarmee erg hoog.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 8 gestegen naar 1.258 bedden. Op de IC liggen nu 839 COVID-patiënten, 17 meer dan gisteren en 419 non-COVID-patiënten, 9 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 23 gedaald naar 13.985 bedden. In de kliniek liggen nu 1.843 COVID-patiënten, 51 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft erg hoog.