St Jansdal mindert operatiecapaciteit

De OK in Lelystad wordt voor de komende twee weken gesloten. In Harderwijk wordt het aantal operatiekamers teruggebracht naar drie. Operaties die wel doorgaan zijn spoedoperaties, oncologische operaties en de operaties van kinderen. De zorg op de poliklinieken gaat gewoon door.

Het ziekenhuis vindt het nemen van deze stap ontzettend vervelend voor de getroffen patiënten. Zij wachten vaak al langer op een ingreep. Het uitstellen ervan is echter onvermijdelijk om de COVID-zorg en acute zorg te kunnen blijven leveren.

Toename jongere patiënten

Er is landelijk een toenemende druk op de intensive care, waarin het aantal beschikbare bedden per uur afneemt. Het overplaatsen gaat steeds moeizamer. Andere ziekenhuizen liggen ook vol. Leonie: “Opvallend is dat we niet alleen oudere patiënten met longaandoeningen zien, maar ook gezonde jongeren tussen de twintig en dertig jaar oud die aan de beademing liggen.”

Het ziekenhuis neemt telefonisch contact op met de patiënten waarvan de operaties worden uitgesteld. Patiënten kunnen ervan uitgaan dat hun operatie doorgaat als zij geen bericht hebben gehad. Het verzoek is om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.