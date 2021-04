Aantal in ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten met 68 gedaald naar 2.613

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland is met 69 gedaald ten opzichte van donderdag en bedraagt vrijdag 2.613. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag.

Daling COVID-patiënten op IC

'Daarvan liggen er 837 op de IC, een daling van 2 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 1.776 in de kliniek, 67 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn 19 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 4 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 286 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 40 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 49 opgenomen op de IC, 12 meer dan gisteren en 237 in de kliniek, 52 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week en blijft daarmee erg hoog.

Totale bezetting Intensive Care

De totale IC-bezetting is met 20 gestegen naar 1.278 bedden. Op de IC liggen nu 837 COVID-patiënten, 2 minder dan gisteren en 441 non-COVID-patiënten, 22 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend.

Totale bezetting kliniek

De totale bezetting is met 127 gedaald naar 13.848 bedden. In de kliniek liggen nu 1.776 COVID-patiënten, 67 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft erg hoog.

Spreiding noodzakelijk

Gemiddeld is het aantal opnames gestegen en ook de bezetting op de IC en kliniek neemt toe. Met name de IC zit tegen de maximale capaciteit aan. Patiëntenspreiding is nu noodzakelijk om de zorgdruk zoveel mogelijk gelijk over het land te verdelen.