Hoogste aantal ziekenhuisopnames door corona sinds begin januari

Tot 10.00 vanmorgen zijn er 7344 nieuwe besmettingen gemeld bij het rivm. Dit zijn er 1338 minder dan woensdag. Dit is onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Dit was 7564 positieve tests op een dag.

Het aantal patiënten dat is opgenomen in een ziekenhuis is daarintegen gestegen. Er liggen momenteel 2704 patiënten met corona in de verschillende ziekenhuizen. Hiervan ligger er 813 op de intensive care, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal meldingen van personen die zijn overleden aan de gevolgen van covid-19 lag vandaag op 20. Dit zijn er negen meer dan woensdag.