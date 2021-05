5836 nieuwe besmettingen met corona

Er zijn bij het RIVM in De Bilt tot vanmorgen 10.00 uur 5836 nieuwe meldingen van coronabesmetting binnen gekomen. Dit zijn er 1966 minder dan vrijdag. De cijfers zijn volgens het RIVM vertekend omdat er een stroring is geweest in het systeem van de GGD.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er momenteel 2638 personen met corona in het ziekenhuis. Dit is een daling ten opzichte van gisteren. Toen lagen er 2706 personen met corona klachten in het ziekenhuis. Het aantal patiënten dat op de IC ligt is 811.

Bij het Rijksinstituut werden er 21 meldingen gedaan van personen die zijn overleden aan de gevolgen van corona. Dit waren er vrijdag 22. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 19 doden per dag.