Zwangeren met corona lopen groter risico om op IC te belanden

Voorrang zwangeren

Opmerkelijk genoeg krijgt deze groep vrouwen geen voorrang bij vaccinaties. 'Het verbaast me dat er voor zwangeren met COVID-19 weinig aandacht is', zegt Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde in het UMC Utrecht. 'We hebben ze in het begin niet als hoog-risico-groep beschouwd, maar dat zijn ze wel. En dan ook nog met een baby aan boord.' Persoonlijk zou Kitty graag zien dat zwangeren voorrang krijgen bij het vaccineren. 'In ieder geval ten opzichte van leeftijdsgenoten en na goede voorlichting.'

Nederlands onderzoek

Verloskundigen en gynaecologen hebben de COVID-19 positieve zwangeren bij Nethoss (Netherlands Obstetric Surveillance system) gemeld voor dit onderzoek. In Nederland zijn er nog geen zwangeren aan corona overleden, vertelt Kitty, die als voorzitter van het Nethoss team onderzoek deed, dat binnenkort in het gynaecologenvakblad BJOG verschijnt. Dit onderzoek bevestigt het internationale beeld: zwangere vrouwen hebben om verschillende redenen meer kans om zieker te worden van een coronabesmetting.

Baby uit buik gehaald bij 30 weken

In ons land zijn tot nu toe 417 zwangere vrouwen en 38 kraamvrouwen met COVID-19 in het ziekenhuis beland, 35 van hen kwamen op de intensive care terecht, 33 op de obstetrische high care, 19 patiëntes zijn geïntubeerd, van wie er 10 op de buik zijn beademd en 4 aan de ECMO. Twee keer hebben artsen in het UMC Utrecht de afgelopen weken een baby bij dertig weken zwangerschap uit de buik moeten halen, op het moment dat de moeder werd geïntubeerd. Pas toen zij uiteindelijk van de beademing af mochten, zijn zij echt moeder geworden.

Virusinfecties zwangeren

'Ik schrik niet van deze cijfers, want we weten dat virusinfecties bij zwangere vrouwen wat slechter kunnen verlopen. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de griep', zegt Kitty. Ze hoopt zo snel mogelijk de cijfers uit de eerste golf met de tweede en de derde te kunnen vergelijken: 'Want we zitten ook nog met de vraag of bijvoorbeeld de Britse variant meer complicaties geeft in de zwangerschap.'

Meer risico

Op basis van cijfers uit het buitenland was al bekend dat zwangere vrouwen grotere risico’s lopen als ze corona krijgen. Het is nu voor het eerst dat Nederlandse vrouwen zijn onderzocht. Uit het onderzoek van het Nethoss team blijkt verder dat vooral vrouwen met ernstig overgewicht, met een onderliggende ziekte of een niet-Westerse afkomst meer risico lopen op de intensive care te belanden. Waarom dit laatste zo is, is niet bekend.

Veilig prikken

Nu in de Verenigde Staten 90.000 zwangeren geprikt zijn met de vaccins van Pfizer en Moderna, zonder duidelijke bijwerkingen op korte termijn, kunnen ook in Nederland alle zwangere vrouwen zich vanaf nu veilig laten prikken zodra zij daarvoor in aanmerking komen. Dat is het advies van de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’, onder leiding van de NVOG, waar Kitty lid van is.

Geen noemenswaardige bijwerkingen

'Eerst waren we voorzichtig omdat er geen data was die ons kon vertellen of het wel veilig voor ze was om een prik te nemen. Nu zijn er in de VS 90.000 zwangeren gevaccineerd zonder noemenswaardige bijwerkingen. Dit in combinatie met de onderzoeken waaruit blijkt dat sommigen echt ernstiger ziek worden, onderschrijft ons advies dat zwangeren een prik zouden moeten nemen. De lange termijn gevolgen zijn nog niet bekend.'