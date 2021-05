RIVM: vrijdag 5.608 besmettingen gemeld, LCPS: instroom daalt gestaag

Bij het RIVM zijn er vrijdagochtend over de afgelopen 24 uur 5.608 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 480 minder dan donderdag.

Lager dan daggemiddelde afgelopen 7 dagen

Het aantal van 5.608 gemelde besmettingen ligt 565 lager dan het daggemiddelde van 6.137 over de laatste 7 dagen. De laatste 7 dagen zijn er totaal 43.212 besmettingen gemeld.

LCPS

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt vrijdag dat de instroom in de ziekenhuizen deze week gestaag verder daalt. 'We verwachten dat de ziekenhuisbezetting in de komende week eveneens verder zal dalen', aldus het LCPS.

Totaal 2.250 opgenomen COVID-patiënten: 728 op IC en 1.522 in kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.250, dat is 19 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 728 op de IC, een daling van 5 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 1.522 in de kliniek, 24 patiënten meer dan gisteren. Gisteren zijn 13 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 3 IC.

Totale bezetting kliniek COVID- en non-COVID

De totale bezetting is met 174 gestegen naar 12.863 bedden. In de kliniek liggen nu 1.522 COVID-patiënten, 24 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek vertoont een dalende trend.