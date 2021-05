Aantal patiënten met corona in ziekenhuis onder de 2000

Bij het RIVM in De Bilt zijn de afgelopen 24 uur 4688 nieuwe besmettingen gemeld met het coronavirus. Dit zijn er volgens het instituut 107 meer dan woensdag. Het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen blijft dalen.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is het aantal patiënten in een ziekenhuis onder de 2000 gekomen. Dit is voor het eerst sinds 17 maart j.l. Op dit moment ligger er 1899 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Dat zijn er 103 minder dan gisteren. Het aantal patiënten op de intensive care is met 17 gedaald en die teller staat nu op 621.