RIVM: Daling houdt aan, 32% minder opnames en daling instroom IC met 23%

De daling van het aantal patiënten met COVID-19 die in het ziekenhuis werden opgenomen bleef ook in de afgelopen verder dalen. Ook op de Intensive Care daalde de nieuwe instroom. Dit meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Ziekenhuis en IC

In de afgelopen kalenderweek werden er 32% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC intensive care daalde de nieuwe instroom met 23% in vergelijking met de week ervoor. 'De druk op de ziekenhuizen daalt nu ook zichtbaar maar is nog steeds hoog. Daarom blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de (basis-)maatregelen blijft houden, zodat het aantal COVID-19 opnames en het aantal besmettingen verder blijven dalen', aldus het RIVM.

Positief geteste personen met 28% gedaald

Met 25.255 nieuwe positief geteste personen tussen 19 tot en met 25 mei, is het aantal meldingen met 28% gedaald. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal meldingen.

Ruim 8,5 miljoen vaccinaties gezet

Het vaccineren gaat snel. Er zijn op dit moment ruim 8,5 miljoen vaccinaties gezet. Op dit moment zijn mensen van geboortejaar 1969 en 1970 aan de beurt om een vaccinatieafspraak te maken.

Ziekenhuisopnames

Afgelopen week zijn 830 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 32% minder opnames dan in de week ervoor toen 1.224 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er 186 nieuwe opnames op de IC intensive care ’s gemeld, een afname van 23% in vergelijking met de week ervoor toen er 241 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

Positieve coronatesten

Minder mensen (-12%) hebben zich laten testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. De afgelopen kalenderweek lieten 239.259 mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 272.876. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 10,4%, wat lager is dan de voorgaande week (12,2%). Er zijn in de afgelopen week 25.255 nieuwe positief geteste personen gemeld. Dat is een daling van 28% ten opzichte van de week daarvoor. In de afgelopen zeven dagen kregen 147 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen.

Reproductiegetallen en besmettelijke personen

Het reproductiegetal, op basis van meldingen van positieve testen is gedaald ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal van 10 mei was 0,82 (ondergrens 0,80 - bovengrens 0,84), een week eerder was het reproductiegetal 0,89.

Aantal besmettelijke personen gedaald van 130.000 naar 114.000

Het aantal besmettelijke personen, dat zijn mensen die besmet zijn met het virus en die in de fase van de infectie zijn dat zij anderen kunnen besmetten, was op 17 mei ongeveer 114.000. In de week ervoor waren er naar schatting 130.000 besmettelijke personen.