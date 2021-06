Mensen geboren in 1995 uitgenodigd voor coronavaccinatie

Mensen uit 1995 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst maken. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Zij ontvangen vanaf donderdag 17 juni de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 219.000 mensen geboren in 1995.