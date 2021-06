1,9 miljoen euro subsidie voor snellere MRI-scan met artificial intelligence

Sinds kort schrijven de Nederlandse en Europese richtlijnen voor om bij verdenking van prostaatkanker eerst een MRI-scan te maken, omdat die direct aantoont of er sprake is van prostaatkanker, en of een behandeling nodig is. Door deze aangepaste richtlijn en door toenemende vergrijzing zal de vraag naar MRI-scans sterk toenemen. Hierdoor dreigt een tekort aan beschikbare MRI-scans.

Van 40 naar 15 minuten

Zo’n tekort kan worden voorkomen door de scantijd drastisch in te korten, zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit. Op dit moment duurt een MRI-scan van de prostaat ongeveer 40 minuten. Met haar onderzoek streeft Yakar ernaar dit terug te brengen tot 15 minuten. Hierbij gaat zij gebruik maken van artificial intelligence. Aan de hand van een grote hoeveelheid MRI-scans van prostaten ontwikkelt ze een algoritme die de MRI-scanner als het ware ‘voedt’ met voorkennis, waardoor die veel sneller een scan kan invullen zonder aan kwaliteit te verliezen.

Diagnostiek en behandeling

Deze methode gaat Yakar niet alleen gebruiken bij het opsporen van prostaatkanker, maar ook bij de behandeling van prostaatkanker tijdens een MRI scan. Hierbij wordt de patiënt in de scanner door middel van een ablatie of bevriezing behandeld, terwijl de scan direct het resultaat van de behandeling toont. Het onderzoek naar deze real time image guided interventie gebeurt in het Radboudumc. Collega-onderzoekers van de Universiteit Twente gaan zich ondertussen toeleggen op het integreren van het algoritme op nieuwe MRI-scanners, zodat deze nieuwe techniek breed ingezet kan worden.

Uitbreidingsmogelijkheden

Voor dit onderzoek richt Yakar zich op prostaatkanker, maar zij ziet voor de toekomst ook mogelijkheden om de scantijd van andere organen drastisch verkorten. Voor elk orgaan zal er op basis van grote hoeveelheden scans een ‘eigen’ algoritme ontwikkeld kunnen worden, waarmee de scanner ‘gevoed’ wordt. Zo kunnen er in korte tijd scherpe en kwalitatief hoogstaande beelden worden verkregen.