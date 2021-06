Nu ook vaccinatiebewijzen in CoronaCheck-app

Vanaf vandaag zijn, naast testbewijzen, ook vaccinatiebewijzen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen mensen na volledige vaccinatie, net na als een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app bovendien fungeren als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU. Om dit mogelijk te maken wordt vanaf vandaag een update van de CoronaCheck-app uitgerold in de app stores.

Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot evenementen of andere landen gegeven wordt. Vanaf 1 juli zullen mensen die in het afgelopen halfjaar corona hebben gehad ook een herstelbewijs kunnen genereren in de app. Dat gaat op basis van een positieve coronatest.

De QR-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en een internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het scannen niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen door vaccinatie of testen. De internationale variant laat wel meer gegevens zien. Dat is om tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan inreisregels die sommige Europese landen hanteren. Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app in te zetten voor reizen binnen Europa. Reizigers moeten zelf opletten welke regels precies gelden in het land van bestemming. Via de website www.wijsopreis.nl kunnen zij informatie opzoeken.

De CoronaCheck-app werkt al langer in Nederland als toegangsbewijs op basis van een negatieve test. Vanaf vandaag kunnen volledig gevaccineerde mensen ook een toegangsbewijs genereren op basis van hun vaccinatie. Door toegangsbewijzen in te zetten, kunnen organisatoren van evenementen nu al meer mensen ontvangen in hun zaal of stadion. Vanaf zaterdag 26 juni kunnen horeca, culturele instellingen, evenementen en professionele sportwedstrijden de anderhalve meter afstand loslaten als ze werken met toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ondernemingen dus weer op volledige capaciteit, en dus rendabel, hun zaak of locatie exploiteren.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam de app vandaag zelf in gebruik: “Dit is het startschot voor een mooie zomer. Met de CoronaCheck-app kunnen mensen deze zomer weer naar een festival, een voetbalwedstrijd kijken of gaan dansen tot diep in de nacht. Ook op vakantie gaan naar het buitenland is nu een stuk makkelijker. Download op tijd de app, zodat je kunt checken of je vaccinatie of test er goed in staat. Maar niet allemaal tegelijk – zo voorkomen we samen dat de systemen overbelast raken.”

Volledige vaccinatie

Nederland beschouwt iemand als volledig gevaccineerd als hij of zij twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca heeft gehad, of één prik van Janssen. Daarbij houdt Nederland geen wachttijd aan. Direct na de registratie van de tweede vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of de prik met Janssen kunnen mensen hun vaccinatiebewijs dus genereren.

Mensen die al eerder corona hebben gehad worden na hun eerste prik ook beschouwd als volledig gevaccineerd en kunnen dus na de registratie van de eerste prik een vaccinatiebewijs genereren. Voor mensen die corona hebben gehad en niet bij de GGD zijn gevaccineerd maar bij een huisarts, ziekenhuis of instelling is dat mogelijk vanaf 1 juli.

Registratie van vaccinaties

Om een vaccinatiebewijs te genereren, moeten mensen inloggen met hun DigiD in de CoronaCheck-app. De CoronaCheck-app maakt vervolgens een koppeling met het registratiesysteem van het RIVM, het CIMS. Daarin leggen GGD, huisartsen, ziekenhuizen en instellingen de gezette prikken vast. Bij het overgrote deel van de prikken is dat ook al gebeurd. De CoronaCheck-app koppelt daarnaast ook direct met het registratiesysteem van de GGD. Daardoor kan de CoronaCheck-app bij ruim 90% van de gezette vaccinaties ook automatisch een vaccinatiebewijs genereren.