Jongeren uit 2005 kunnen afspraak maken voor coronavaccinatie

Vanaf vandaag kunnen tieners geboren in 2005 een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Dit meldt het RIVM zondag.

BioNTech/Pfizer

'Bij de GGD krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Vanaf dinsdag 6 juli valt de uitnodiging op de mat. In totaal zijn er ruim 193.000 jongeren geboren in 2005', aldus het RIVM.

Advies Gezondheidsraad

Eerder deze week adviseerde de Gezondheidsraad alle jongeren in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen COVID-19. De vaccinatie is vrijwillig. In de komende periode ontvangt iedereen geboren tot en met 30 juni 2009 een uitnodiging. Jongeren met een medisch risico werden eerder al uitgenodigd.

Toestemming vaccinatie minderjarige jongeren

Tieners vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen zich te laten vaccineren, jongeren vanaf twaalf jaar besluiten samen met hun ouders.