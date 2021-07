Deltavariant coronavirus verspreidt zich als lopende vuurtje onder jongeren

Het coronavirus lijkt weer met een opmars te zijn begonnen. Het aantal besmettingen met de Deltavariant, voorheen Indiase variant, die op dit moment de overhand heeft in Nederland, neemt vooral onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar het snelst toe. In de afgelopen week steeg het aantal besmettingen in deze leeftijdsgroepen met maar liefst meer dan 200%

Verdubbeld

In de afgelopen week van 30 juni t/m 6 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten in alle leeftijdsgroepen verdubbeld ten opzichte van de week ervoor. Gemiddeld is de toename +103% wat dus een verdubbeling betekent. 'Deze stijging is in alle veiligheidsregio’s zichtbaar', zo meldt het RIVM in haar wekelijkse update. Vandaag meldde het RIVM 2.253 nieuwe besmettingen tegen 1.545 gisteren. Daarmee stijgt het aantal besmettingen voor de 7e dag op rij sinds 29 juni.

Snelste stijging onder jongeren

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners steeg ten opzichte van de week ervoor van 25 naar 50. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar was de stijging het grootst (>200%), gevolgd door de leeftijdsgroep 25 tot en met 29 jaar (+63%). In deze twee leeftijdsgroepen is afgelopen week ook 75% meer getest ten opzichte van de week ervoor.

Besmettingen opgelopen in horeca en op feesten

Het percentage positieve testen onder 18-24 jarigen steeg in de afgelopen week van 5,9% naar 10,5%, en voor 25-29 jarigen van 3,8% naar 5,1%. Het aandeel besmettingen gerelateerd aan horeca en feesten is sterk toegenomen in de afgelopen week.

Reproductiegetal nog net onder de 1

Ook het percentage positieve tests in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten steeg met 4,5%. De afgelopen kalenderweek lieten 154.104 mensen zich testen bij de GGD teststraten, dat is 22% meer dan vorige week. Het reproductiegetal, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten blijft onder de 1, maar steeg naar 0,97 (ondergrens 0,90 – bovengrens 1,05).

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen nam af met 50%. Op de IC werden 59% minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen dan een week eerder. De reproductiegetallen gebaseerd op ziekenhuisopnames en IC-opnames liggen onder de 1.

Maatregelen blijven belangrijk

Ook al zijn er nu ruim 16 miljoen vaccinaties gezet, veel mensen zijn nog niet of niet volledig gevaccineerd. Het is en blijft daarom belangrijk om je aan de maatregelen te houden.