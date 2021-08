Onderzoek: 'Overdracht van coronavirus na vaccinatie een stuk lager'

Vaccinatie tegen COVID-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen. 'Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarbij gebruik is gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en', zo meldt het RIVM donderdag. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.

Overdracht

Vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het coronavirus, maar sommige mensen raken ondanks vaccinatie nog steeds besmet met het coronavirus. Tot nu toe was niet duidelijk in welke mate gevaccineerden het virus nog kunnen overdragen. Eerdere onderzoeken toonden dit verband veelal indirect aan. 'Uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek blijkt nu dat ook de overdracht van het virus na vaccinatie een stuk lager ligt', aldus het RIVM.

Minder overdracht virus na volledige en gedeeltelijke vaccinatie

In het onderzoek werden de huisgenoten van mensen die volledig gevaccineerd zijn 71% minder vaak besmet dan huisgenoten van ongevaccineerde personen. Bij personen die na gedeeltelijke vaccinatie (minstens 2 weken na de eerste prik van Pfizer, AstraZeneca of Moderna) besmet waren, raakte 21% minder huisgenoten besmet dan bij ongevaccineerde personen.

Gevaccineerde huisgenoten minder vaak besmet

Ook bleek dat volledig gevaccineerde huisgenoten van besmette personen 75% minder vaak besmet raken dan ongevaccineerde huisgenoten. Dit is iets lager dan de bescherming na vaccinatie uit onderzoeken bij de gehele bevolking, waarschijnlijk omdat huisgenoten van besmette personen aan veel virusdeeltjes worden blootgesteld.

Maatregelen bij infectie blijven belangrijk

Dit onderzoek laat zien je door je te laten vaccineren niet alleen jezelf beschermt, maar ook anderen om je heen. Hierbij is het wel belangrijk het vaccinatieschema af te maken. Mocht je toch besmet raken na volledige vaccinatie, dan is het daarom nog steeds van belang in isolatie te gaan om de mensen om je heen te beschermen.

Nader onderzoek naar Deltavariant

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens tussen februari en eind mei 2021, toen vooral de alfavariant van het coronavirus rondging in Nederland. Het RIVM zal de komende maanden bijhouden of de vaccins ook bescherming bieden tegen transmissie van de deltavariant. Het volledige artikel staat op de website van Eurosurveillance, het Europese wetenschappelijk tijdschrift over epidemiologie, surveillance, preventie en bestrijding van infectieziekten.