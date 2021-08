Aantal opgenomen COVID-patiënten iets gedaald naar 686

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt dinsdag 686, dat is een daling van 4 patiënten ten opzichte van gisteren. Dit meldt het LCPS dinsdag.

214 op de IC

Daarvan liggen er 214 op de IC, 2 patiënten meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 472 in de kliniek, een daling van 6 patiënten. Gisteren zijn er 4 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 85 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 14 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 17 opgenomen op de IC, 2 minder dan gisteren en 68 in de kliniek, 16 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal opnames per week is gestegen voor de IC en gedaald voor de kliniek.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 39 gestegen naar 720 bedden. Op de IC liggen nu 214 COVID-patiënten, 2 meer dan gisteren en 506 non-COVID-patiënten, 37 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 288 gestegen naar 12.544 bedden. In de kliniek liggen nu 472 COVID-patiënten, 6 minder dan gisteren.

Instroom gestabiliseerd

De instroom en bezetting met COVID-patiënten is in de afgelopen week gestabiliseerd.

Spreiding COVID-patiënten moeilijk

Omdat er verschillen zijn in de instroom van COVID-patiënten in de Nederlandse zorgregio’s, is spreiding van patiënten tussen regio’s noodzakelijk. Dit blijkt in de praktijk moeilijk wegens de drukte in de ziekenhuizen.