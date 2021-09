Een op de vijf Nederlanders vermijdt huisarts door schaamte

2,5 miljoen Nederlanders stellen uit schaamte voor een gezondheidsklacht weleens een huisartsenbezoek uit. Voor ruim een derde van hen (37%) duurt dit uitstel drie maanden of langer. Daarnaast vormde de coronapandemie de afgelopen anderhalf jaar een extra barrière om medische hulp in te schakelen. Zo koos één op de zes (16%) Nederlanders er tijdens de pandemie voor geen huisarts te bezoeken vanwege de toegenomen druk op de zorg. Dit en meer blijkt uit het onderzoek ‘Badkamergeheimen’ van wereldwijd gezondheids- en hygiënebedrijf Essity.

Een bezoek aan de huisarts uitstellen, om later alsnog gediagnosticeerd te worden met een gezondheidsprobleem dat eerder vastgesteld had kunnen worden. Het is 2,5 miljoen Nederlanders weleens overkomen. Om te voorkomen dat zij met een arts over hun symptomen moeten praten, raadplegen 4,2 miljoen Nederlanders in plaats daarvan liever dr. Google voor een diagnose op het gebied van intieme gezondheidsproblemen.

Huisarts dr. Danka Stuijver herkent dit uit haar praktijk: “Ik ervaar geregeld dat schaamte voor intieme klachten mensen ervan weerhoudt om op tijd hulp te zoeken. Velen nemen pas contact op met de huisarts als de klachten zwaarder gaan wegen dan de schaamte, terwijl het inschakelen van medische hulp in een vroeg stadium erger kan voorkomen.”

Ook benadrukt ze dat dokters vaak meer moeite hebben met het omgaan met de gêne van een patiënt dan met hun lichamelijke klacht, hoe intiem deze ook is: “Het is voor artsen ‘just another day at the office’. Wij vinden niks raar, alles is bespreekbaar binnen de muren van de spreekkamer en juist door open en eerlijk te zijn over je klachten help je ons zodat wij op onze beurt jou beter kunnen helpen”, aldus dr. Danka Stuijver.

Impact Covid-19

Niet alleen schaamte werpt een drempel op voor een bezoek aan de huisarts: de afgelopen anderhalf jaar waren er veel berichten in het nieuws over mensen die hun huisartsenbezoek uitstelden in verband met corona. 2,7 miljoen Nederlanders kozen er in de afgelopen achttien maanden voor geen huisarts te bezoeken vanwege de druk op de zorg. Verwarring kan hiervoor een reden zijn. Zo vonden 6,9 miljoen Nederlanders dat er gemengde berichtgeving was over het wel of niet naar een huisarts gaan in verband met bepaalde symptomen.

Zorgelijk, vindt Gertie Eikenaar, communicatiedirecteur bij Essity Benelux: “Dit onderzoek laat zien dat schaamte ertoe kan leiden dat zorgwekkende symptomen onopgemerkt blijven, met alle mogelijke gevolgen van dien. Denk hierbij aan klachten gerelateerd aan incontinentie, veranderingen in de stoelgang maar ook bijvoorbeeld lipoedeem. We praten zonder problemen over de ontlasting van onze kinderen of huisdieren, maar beschouwen onze eigen gezondheid op dit vlak als een taboe. Dit moet veranderen. Als één van ‘s werelds grootste hygiëne- en gezondheidsbedrijven voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de strijd tegen taboes op dit gebied. Door schaamte weg te nemen, er openlijk over te communiceren en daarmee mensen bewust te maken van het belang om op tijd medische hulp te zoeken.”