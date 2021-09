Bijwerkingen biologicals, overleg patiënt en reumatoloog op spreekuur belangrijk

Biologicals zijn geneesmiddelen die ontstekingseiwitten in uw immuunsysteem kunnen beïnvloeden. Bij gezonde mensen maakt het immuunsysteem zelf de goede hoeveelheid afweer eiwitten aan om zich te verdedigen tegen ziekten. Bij mensen met een chronische auto-immuunziekte, zoals bijvoorbeeld reuma en astma, is de balans in het immuunsysteem verstoord.

Extra medicatie nodig bij bijwerkingen

'Patiënten vinden bijwerkingen vervelend omdat zij hiervoor extra medicijnen moesten gebruiken, niet meer goed konden werken of dat ze zich zorgen maakten over de bijwerking. Het is belangrijk om tijdens het spreekuur te praten over wat bijwerkingen betekenen voor het dagelijks leven van de patiënt', zo blijkt op basis van onderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.

Belasting bijwerkingen voor patiënt

Onderzocht is waarom patiënten bijwerkingen bij het gebruik van biologicals als belastend ervaren. Hierbij is gekeken naar de belasting van bijwerkingen zoals patiënten dit beschreven in de Monitor biologische geneesmiddelen.

Inzicht belasting bijwerkingen reumatologen

Reumatologen hebben over het algemeen een goed beeld van de belasting van bijwerkingen. De meeste aandacht hebben zij voor mentale gevolgen. Minder aandacht gaat naar de gevolgen voor het dagelijks leven en de zelfredzaamheid van de patiënt. Het is daarom belangrijk dat de patiënt en reumatoloog dit onderwerp aankaarten tijdens het spreekuur.