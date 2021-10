Nieuw onderzoek kan verkramping van de bloedvaten in het hart aantonen

Voor het eerst hebben de interventiecardiologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis deze week een zogeheten spasmeprovocatietest van het hart uitgevoerd bij twee patiënten. Met dit onderzoek kan tijdelijke verkramping in de kransslagaderen worden opgespoord. Als zevende ziekenhuis in Nederland kan en mag het ziekenhuis in Dordrecht deze test aanbieden.

Patiënten die voor dit onderzoek in aanmerking komen, hebben vaak al langere tijd klachten die zouden kunnen duiden op onvoldoende doorbloeding van het hart, terwijl het desondanks niet lukt om dat aan te tonen. Interventiecardioloog Auke Weevers: “Denk aan mensen die regelmatig pijn op de borst en benauwdheid ervaren bij inspanning of in rust. Maar als wij op zoek gaan naar vernauwing van de kransslagader, met behulp van een ct-scan of hartcatheterisatie, dan zien we die vernauwing op dat moment niet.” In veel gevallen gaat het om vrouwen van middelbare leeftijd met een vaak gezonde leefstijl en geen overduidelijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Wat er in dat geval aan de hand kan zijn, is dat de slechtere doorbloeding van het hart niet wordt veroorzaakt door dichtgeslibde aderen, maar door het tijdelijk samenknijpen (spasmen) van de kransslagaders. “De verschijnselen zijn hetzelfde, maar de oorzaak is anders”, verduidelijkt interventiecardioloog Rohit Oemrawsingh. “Het hart krijgt in beide gevallen te weinig zuurstof. Naast het ongemak geeft het de patiënt ook angst en onzekerheid, wanneer bij onderzoeken niets wordt gevonden terwijl de klachten toch blijven optreden.”

De nieuwe test vindt plaats tijdens een normale catheterisatie: het reguliere onderzoek waarbij met dunne slangetjes met contrast naar de kransslagaderen wordt gekeken. Weevers: “Aanvullend dienen we de patiënt nu ook, in oplopende doseringen, de stof acetylcholine toe. Die lokt bloedvatspasmen uit bij mensen die hier gevoelig voor zijn. Vervolgens kijken we of het bloedvat inderdaad verkrampt, of het hartfilmpje verandert en of de patiënt pijn op de borst ervaart.”

Tenslotte wordt met een speciaal daarvoor ingebrachte draad ook nog gemeten of de weerstand in de haarvaten van het hart verandert onder invloed van een andere toegediende stof, adenosine. “Ook vernauwing van de haarvaten kan namelijk een oorzaak zijn van de klachten”, aldus Oemrawsingh. “En ook dit kunnen we niet zien op een ct-scan of bij een normale catheterisatie. Het onderzoek van de haarvaten verrichten we al langer. Maar met de nieuwe spasmeprovocatietest erbij, kan het Albert Schweitzer ziekenhuis nu een volledig coronair functieonderzoek uitvoeren.”

Blijkt uit het gehele onderzoek dat er geen sprake is van spasmen of afwijking aan de haarvaten, dan krijgt de patiënt definitief de geruststelling dat het hart gezond is, leggen de interventiecardiologen uit. “Treedt er wel spasme en/of vernauwing op, dan kunnen we daar behandeling op inzetten. Er bestaat medicatie tegen verkramping en leefstijladvies kan helpen. Ook in deze situatie is er sprake van geruststelling, want de patiënt weet wat er aan de hand is en kan daar beter mee leren omgaan.”

De volledige coronaire functietest vindt pas plaats wanneer andere onderzoeken geen uitkomst bieden en wordt aangevraagd door de behandelend cardioloog. Bij de eerste twee spasmeprovocatietesten die Weevers en Oemrawsingh deze week uitvoerden, keek dé expert op dit gebied, dr. Peter Damman uit het Radboudumc, mee. In het vervolg verrichten de specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis dit onderzoek zelfstandig.