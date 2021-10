Nieuwe variant van het Coronavirus ontdekt

Het coronavirus heeft een nieuwe variant. Deze zogenaamde A.Y.4.2. is een afstammeling van de deltavariant en komt op dit moment vooral voor in het Verenigd Koninkrijk.

Maar ook in ons land is de nieuwe variant al aangetroffen. De nieuwe variant, ook wel de 'delta plus-variant', zou op dit moment in de UK alleen al goed zijn voor ongeveer 6 procent van alle nieuwe besmettingen en dat aantal loopt gestaagd op.

In juni dit jaar werd de nieuwe variant in de UK ontdekt. Zo'n tien weken geleden dook de variant ook op in ons land. Tot nu toe is deze variant verantwoordelijk voor ongeveer 0,1 tot 0,2 procent van alle coronagevallen. Volgens het RIVM is er nog geen reden tot grote zorg. Het coronavirus blijft zich verder doorontwikkelen zolang het virus ronddwaalt.