Aantal opgenomen COVID-patiënten gestegen naar 1.122, 220 op de IC

Op dit moment liggen er 1.122 COVID-patiënten in Nederland in een ziekenhuis. 'Dat zijn er 80 meer dan zaterdag', zo meldt het LCPS zondag.

220 op de IC

Van de totaal 1.122 patiënten liggen er 220 op de IC, 2 meer dan zaterdag. Van de COVID-patiënten liggen er 902 in de kliniek, 78 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 4 bovenregionale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 151 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 1 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 14 opgenomen op de IC, 1 minder dan gisteren en 137 in de kliniek, 2 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek, op de IC is dit stabiel gebleven.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting op de Intensive Care is met 35 afgenomen naar 758 patiënten. Op de IC liggen nu 220 COVID-patiënten, 2 meer dan gisteren en 538 non-COVID-patiënten, 37 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 765 gedaald naar 13.453 bedden. In de kliniek liggen nu 902 COVID-patiënten, 78 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek laat de afgelopen weken een stijging zien.