Toename van kinderen met vergroeiingen in de rug

Chiropractoren zien steeds vaker jonge mensen en kinderen in de praktijk met ernstige rugklachten zoals bijvoorbeeld vergroeiingen in de rug, ook wel scoliose genoemd. Door de toegenomen druk op de zorg en de lange coronasluiting van onder meer chiropractiepraktijken hebben veel ouders gewacht om met hun kind naar een zorgverlener te gaan.

“In de praktijk zien we steeds meer lage rug- en nekklachten bij kinderen die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden,” zegt chiropractor Tanja Valk-Mulder vanuit haar praktijk in Waalwijk die gespecialiseerd is op kinderbehandeling. Dit zelfde geldt voor lichamelijke klachten bij een scoliose die effectief door een chiropractor behandeld kunnen worden. Deze stijging wordt versterkt omdat sinds 2015 de jaarlijkse rugscreenings door artsen op scholen zijn gestopt, waardoor dit soort klachten vaak niet of onvoldoende worden opgemerkt. Het aantal scolioses bij kinderen en bijhorende operaties nemen nu nog steeds toe, een situatie die op lange termijn nog meer druk op de zorg legt.

Invloed op fysieke en mentale ontwikkeling

Een scoliose is een zijwaartse kromming van de wervelkolom waarbij één of twee bochten kunnen ontstaan. In ernstige gevallen kunnen de bochten zich zo ver ontwikkelen dat een heftige ingreep zoals een operatie nodig is om verdere beschadiging van longen en andere organen te voorkomen.

Een kind met een scoliose heeft vaak te maken met verschillende klachten zoals spier -en gewrichtspijn. Verder zijn er ook psychische klachten die kunnen optreden zoals depressie of angststoornissen. De lichamelijke verschijnselen van scoliose treden meestal op tijdens de puberteit, een cruciale periode voor de sociale ontwikkeling van kinderen en tieners.

Te late diagnose

Helaas wordt die diagnose tegenwoordig vaak te laat gesteld. Tot 2015 werden kinderen op school jaarlijks gescreend op scoliose door artsen en werd onder andere de “buktest” uitgevoerd.

Ondanks dat onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) heeft aangetoond dat scoliose vroegtijdig ontdekt kan worden door de screenings, zijn ze sinds 2015 toch afgeschaft om verschillende redenen. Ten eerste is er geen preventieve behandeling voor scolioses, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en hebben jeugdartsen daarom beslist om te stoppen met de rug screenings op school. Het ministerie van VWS voegt daarbij toe dat de screeningsmethode ook niet betrouwbaar genoeg zou zijn. De buktest zou veel vals-positieve uitslagen opleveren wat onnodige zorgen en kosten met zich mee zou brengen.

Dag tegen rugpijn!

Heel wat partijen pleiten voor de herinvoering van de screening, waaronder gespecialiseerde artsen en de Vereniging van Scoliosepatiënten. Vroegtijdig opsporen van een scoliose bij kinderen is belangrijk omdat de scoliose niet vanzelf overgaat en met de groei kan toenemen.