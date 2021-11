Al bijna 1.800 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis, 365 op de IC

Op dit moment liggen er 1.790 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 365 op de Intensive Care (IC) en 1.425 in de kliniek. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers die het LCPS zojuist bekend heeft gemaakt.

Gestegen

Daarmee is het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met 35 toegenomen. Op de IC liggen nu 12 coronapatiënten meer dan gisteren. Vandaag zijn er 267 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 8 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 39 opgenomen op de IC, 5 meer dan gisteren en 228 in de kliniek, 3 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek en de IC.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting op de Intensive Care is met 13 afgenomen naar 842 patiënten. Op de IC liggen nu 365 COVID-patiënten, 12 meer dan gisteren en 478 non-COVID-patiënten, 25 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 1.025 afgenomen naar 13.327 bedden. In de kliniek liggen nu 1.425 COVID-patiënten, 23 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.