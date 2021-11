Ziekenhuizen zien aantal coronapatiënten verder toenemen: 2.071 waarvan 385 op IC

Op dit moment, dinsdag 16 november, liggen er in totaal 2.071 coronapatiënten in Nederland in een ziekenhuis, dat zijn er 86 meer dan maandag.

385 op de IC

'Van de totaal 2.071 coronapatiënten liggen er 385 op de IC, 5 meer dan maandag en 1.686 in de kliniek, 81 meer dan maandag. Er zijn gisteren 7 bovenregionale verplaatsing van COVID-patiënten door ons gerealiseerd', zo meldt het LCPS dinsdag.

Nieuwe opnames

Dinsdag zijn er 306 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 62 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 39 opgenomen op de IC, 13 meer dan gisteren en 267 in de kliniek, 49 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor zowel de IC als de kliniek.

'Aantal besmettingen historisch hoog en onderschatting van werkelijke aantal'

'Het is noodzakelijk dat het aantal besmettingen snel omlaag gaat. Het aantal besmettingen is historisch hoog en een onderschatting van het werkelijke aantal. Het is zaak dat deze trend wordt gekeerd. Dat kan onder meer door een boostervaccinatie', stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting op de Intensive Care is met 52 toegenomen naar 881 patiënten. Op de IC liggen nu 385 COVID-patiënten, 5 meer dan gisteren en 496 non-COVID-patiënten, 47 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 657 toegenomen naar 14.402 bedden. In de kliniek liggen nu 1.686 COVID-patiënten, 81 meer dan gisteren en 12.716 non-COVID-patiënten. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.