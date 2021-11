Helft 'kettingrokers' stopt pas met roken wanneer pakje 60,- euro kost

Maar liefst 50 procent van de rokers zegt pas echt te willen gaan stoppen bij een prijs van €60,- per pakje sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) naar de gevoeligheid van mensen die shag of sigaretten roken op prijsveranderingen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nicotine & Tobacco Research.

Pas vanaf 12,- euro per pakje haken rokers af

'Alleen bij een forse verhoging van de accijns op tabak zullen genoeg sigarettenrokers stoppen om de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord te behalen. Om 10 procent van de rokers ertoe te bewegen hun laatste sigaret uit te drukken is een minimale prijs van €12,- per pakje nodig', aldus de onderzoekers.

Prijs tabak

Voor deze studie vroegen de onderzoekers bijna 1.500 dagelijkse rokers uit Nederland naar de hoeveelheid sigaretten of shagjes die zij binnen één dag zouden kopen en oproken bij acht verschillende prijzen. Die lagen tussen €0,- en €6,- per sigaret, en tussen €0,- en €4,- per gram shag.

Nederlandse rokers bereid om veel geld te betalen voor tabak

Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren hoeveel sigaretten iemand zou roken als tabak gratis zou zijn, hoe sterk de consumptie afneemt als de prijs hoger wordt en wat de prijs is waarbij iemand zegt helemaal geen tabak meer te zullen kopen. Nederlandse rokers blijken bereid om veel geld te betalen voor tabak; een derde vond het zelfs geen probleem om de hoogste prijs te betalen.

Verslavend

Volgens de onderzoekers geeft dat niet alleen aan hoe verslavend sigaretten zijn, maar vooral ook hoe betaalbaar. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt bijvoorbeeld dat sigaretten in Nederland bijna twee keer zo betaalbaar zijn als in het Verenigd Koninkrijk. 'Mensen passen hun consumptie aan wanneer ze het verschil in prijs merken in hun portemonnee, dus als iets meer of juist minder betaalbaar wordt', aldus UM-onderzoekster Cloé Geboers. 'Als het gaat om het ontmoedigen van roken zijn flinke accijnsverhogingen, zoals de verhoging met €1,- in 2020, dan ook zeer wenselijk. Die sorteren namelijk het grootste effect.'

Accijns

Na de accijnsverhoging van april 2020 ligt de gemiddelde prijs van een sigaret in Nederland op €0,36 en die van een shagje op €0,22. De gemiddelde prijs waarbij dagelijkse rokers zeiden te stoppen of waarop de vraag elastisch wordt, ligt tussen de €2,- en €3,50,- per sigaret of shagje. Mensen die shag roken blijken trouwens een stuk gevoeliger voor prijsverhogingen dan mensen die sigaretten roken.

Prijs tussen sigaret en shag niet te ver uit elkaar halen

De onderzoekers signaleren al met al veel ruimte om de accijns op tabak substantieel te verhogen. Wel geven ze daarbij aan dat de prijzen voor sigaretten en shag niet te ver uit elkaar moeten komen te liggen, om te voorkomen dat prijsgevoelige mensen die sigaretten roken overstappen op shag in plaats van te stoppen.