22.089 besmettingen, 561 (+28) IC, 2.069 (-1) kliniek, 23 (+7) verplaatsingen

Zaterdag zijn er bij het RIVM in Bilthoven in totaal 22.089 nieuwe besmettingen gemeld. Dit zijn er 739 meer dan vrijdag.

7-daags daggemiddelde

Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 155.803 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 22.258. Het aantal van 22.089 van vandaag ligt daar met 169 onder en kan dus mogelijk duiden op een voorzichtige afremming van de groei van het dagelijks aantal besmettingen zoals die sinds half oktober is ingezet.

Aantal besmettingen vrijdag 874 onder 7-daags daggemiddelde

Vrijdag was er ook al een klein afremming van de groei van het dagelijks aantal besmettingen te zien. Toen meldde het RIVM 21.350 besmettingen en dat aantal lag 874 onder het daggemiddelde van 22.224 over de laatste 7 dagen.

Te vroeg voor conclusies

Op basis van de dalende cijfers van vrijdag en zaterdag is het op dit moment echter nog wel te vroeg om de conclusie te trekken dat de daling ook echt doorzet maar het is wel een feit dat de sterke groei over de laatse twee dagen iets lijkt af te remmen.

Coronapatiënten in ziekenhuis

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt zaterdag 2.630, dat zijn er 27 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 561 op de IC, 28 meer dan gisteren. Hiervan liggen er 6 in Duitsland. Van de COVID-patiënten liggen er 2.069 in de kliniek, 1 minder dan gisteren. Er zijn gisteren 22 bovenregionale verplaatsingen en 1 internationale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.