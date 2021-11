RIVM: Tot nu toe bij 13 passagiers Schiphol coronavariant Omikron vastgesteld

Totaal 624 passagiers uit Zuid-Afrika

Vrijdag 26 november zijn 624 uit Zuid-Afrika terugkerende passagiers door de GGD Kennemerland op Schiphol getest op het coronavirus. Daarvan kregen 61 passagiers een positieve testuitslag.

13 personen besmet met Omikronvariant

'Om vast te stellen om welke coronavariant het gaat zijn deze testmonsters voor verdere analyse naar het RIVM gestuurd. In dit nog lopende sequentieonderzoek is tot nu toe bij 13 van de positieve testen de Omikronvariant vastgesteld. Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen', aldus het RIVM.

Oproep aan uit Zuid-Afrika terugkerende reizigers

De Omikronvariant werd voor het eerst gemeld in Zuid-Afrika. Inmiddels is deze variant op verschillende plaatsen in de wereld opgedoken. Het RIVM roept terugkerende reizigers uit Omikron risico-landen om zich te laten testen. Mensen die op maandag 22 november 2021 of daarna zijn teruggekeerd uit: Zuid-Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibië, Mozambique en Zimbabwe, worden opgeroepen om zich te laten testen, óók als zij geen klachten hebben.