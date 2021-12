Start uitnodigingen booster voor mensen met downsydroom en niet-mobiele thuiswonende mensen

Mensen met het downsyndroom die thuis wonen krijgen vanaf 3 december 2021 verspreid over enkele weken via de huisarts een uitnodiging voor de boostervaccinatie. In de brief staat een apart telefoonnummer om een afspraak te maken bij een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-vaccinatielocatie. Mensen met het downsyndroom die in een zorginstelling wonen krijgen sinds 24 november een boostervaccinatie aangeboden in de zorginstelling.