Aantal in ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten met 22 toegenomen naar 2.692

613 op IC, 2.094 in de kliniek en 9 verplaatsingen

Van de totaal 2.707 coronapatiënten liggen er 613 op de IC: 598 in Nederland en 15 in Duitsland. Dat is 1 COVID-patiënt op de IC meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 2.094 in de kliniek in Nederland, 21 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 9 bovenregionale en 0 internationale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Instroom van COVID-patiënten is afgelopen week gestabiliseerd

Nadat eerder de COVID-bezetting in de ziekenhuizen in de laatste weken behoorlijk is gestegen, is de instroom van COVID-patiënten is afgelopen week gestabiliseerd en op dit moment is er in de afgelopen dagen een voorzichtige afname zichtbaar aan het worden in de cijfers waardoor de COVID-bezetting iets aan het afnemen is.

Cijfers voorzichtige afname

Zo lagen er op woensdag 1 december totaal 2.778 COVID-patiënten in het ziekenhuis, 75 minder dan de dag er voor. Donderdag 2 december waren dat er 2.825, 47 meer dan de dag er voor. Vrijdag 3 december waren dat er 2.742, 83 minder dan de dag er voor. Zaterdag 4 december waren dat er 2.685, 57 minder dan de dag er voor en vandaag, zondag 5 december zijn het er 2.692, 22 meer dan de dag er voor.