Vrijdag 35.521 nieuwe besmettingen erbij, hoogste aantal ooit en dus nieuw dagrecord

Bij het RIVM zijn er tot vrijdagochtend 10.00 uur 35.521 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal ooit in een dag en daarmee een nieuw dagrecord.

7-daags daggemiddelde: 31.163

Met het dagrecord van vandaag en de 6 opeenvolgende voorgaande dagen erbij gerekend zijn er in totaal in de afgelopen 7 dagen 218.143 besmettingen gemeld. Dat zijn er 31.163 gemiddeld per dag.

14-daags daggemiddelde: 26.298

Over de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 368.170 besmettingen gemeld. Dat zijn er 26.298 gemiddeld per dag.

31-daags daggemiddelde: 19.160

Over de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 593.946 besmettingen gemeld. Dat zijn er 19.160 gemiddeld per dag.