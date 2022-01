Voor het eerst sinds november '21 minder dan 1.000 coronapatienten in kliniek

Voor het eerst sinds november 2021 is het aantal coronapatienten dat op een verpleegafdeling in het ziekenhuis ligt gezakt onder de 1.000. Vrijdag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er op dit moment 954 coronapatienten in de kliniek liggen.

335 COVID-patiënten op de IC (NL + D), 954 in de kliniek (NL), 1 verplaatsing

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt op dit moment 1.289, dat zijn er 74 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 335 op de IC: 334 in Nederland en 1 in Duitsland. Dat zijn er 26 minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 954 in de kliniek in Nederland, 48 minder dan gisteren. Er is gisteren 1 bovenregionale verplaatsing van een COVID-patiënt gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 120 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 8 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 12 opgenomen op de IC, evenveel als gisteren en 108 in de kliniek, 8 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestabiliseerd voor zowel de IC als de kliniek.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 16 afgenomen naar 900 patiënten. Op de IC liggen nu 335 COVID-patiënten: 334 in Nederland en 1 in Duitsland, 26 minder dan gisteren. Op de IC in Nederland liggen 565 non-COVID-patiënten, 10 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gedaald.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 332 afgenomen naar 13.380 bedden. In de kliniek liggen nu 954 COVID-patiënten, 48 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gedaald.

Instroom coronapatienten zal naar verwachting in januari weer gaan stijgen

'De COVID-bezetting op de IC en in de kliniek is de afgelopen week gedaald. De instroom van COVID-patiënten is over de afgelopen week licht gedaald. We volgen de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers (instroom en bezetting) zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari 2022 hierdoor weer zal gaan stijgen', aldus het LCPS.