Nieuw dagrecord: maar liefst 42.472 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Het 'oude' dagrecord van afgelopen vrijdag van 35.521 coronabesmettingen is maandag al weer gesneuveld. Het RIVM ontving tot vanmorgen 10.00 uur maar liefst 42.472 nieuwe coronabesmettingen.

Grafiek Omikron-besmettingen steil omhoog

De lijn van de besmettingen in de grafiek van het aantal coronabesmettingen loopt al sinds begin van dit jaar flink op maar de laatste tien dagen is de lijn alleen nog maar steiler geworden. De Omikronvariant lijkt zich dus steeds sneller te verspreiden.

7-daags daggemiddelde: 31.163

Over de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 240.314 besmettingen gemeld. Dat zijn er 34.331 gemiddeld per dag.

14-daags daggemiddelde: 30.787

Over de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 431.022 besmettingen gemeld. Dat zijn er 30.787 gemiddeld per dag.

31-daags daggemiddelde: 21.265

Over de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 659.223 besmettingen gemeld. Dat zijn er 21.265 gemiddeld per dag.