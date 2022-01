Aantal in kliniek opgenomen coronapatiënten stijgt weer, op IC nog daling zichtbaar

COVID-patiënten op IC daalt nog

'Op dit moment liggen er 252 COVID-patiënten op de IC. Dat zijn er 10 minder dan gisteren', meldt het LCPS. In totaal liggen er nu op beide afdelingen 1.163 COVID-patiënten in het ziekenhuis.

Stijging opname COVID-patiënten verwacht vanwege Omikronvariant

'De COVID-instroom en de COVID-bezetting zijn de afgelopen week op de IC gedaald. In de kliniek zien we dat de instroom de afgelopen week gelijk is gebleven en qua bezetting zien we een omslagpunt: er is sinds afgelopen weekend sprake van een stijging in de bezetting. Zoals verwacht zien we in de laatste week van januari de impact van Omikron op de bezetting in de kliniek, we monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken', aldus het LCPS.