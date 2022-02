Morgen Wereldkankerdag: 124.000 nieuwe kankerdiagnoses in 2021

In 2021 werd bij 124.000 mensen kanker vastgesteld. Ruim 11.000 diagnoses meer dan in 2020. Dit blijkt uit cijfers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die jaarlijks rond Wereldkankerdag bekend worden gemaakt. Deze uitzonderlijke stijging is het gevolg van de coronapandemie. In 2020 werden er daardoor minder diagnoses gesteld. De pandemie zorgde in 2020 voor uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker en afschaling van de zorg.

Angst bij kanker

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat bijna negen op de tien (ex)kankerpatiënten in Nederland zich zorgen maakt of angstig is. Deze gevoelens komen het meest voor rondom de diagnose en behandelingen, maar ook na afronding van behandelingen kampt driekwart nog steeds met zorgen of angst. Deze gevoelens hebben bij 70 procent van de patiënten grote tot zeer grote negatieve impact op de kwaliteit van hun leven.

Wereldkankerdag: aandacht voor de impact van kanker

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Meer dan 300 organisaties in Nederland werken samen en zetten (online) hun deuren open voor bijvoorbeeld een luisterend oor, een rondleiding, een live Q&A of een lezing. Iedereen die met kanker te maken heeft is welkom en alle evenementen zijn gratis toegankelijk.