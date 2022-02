Petitie om UMCG (kinder)hartcentrum te laten blijven totaal 262.088 keer getekend

Er zijn in totaal 262.088 mensen geweest die de petitie hebben ondertekend om het UMCG een (kinder)hartcentrum te laten blijven via www.tekenpetitie.nl. 'Dinsdag 8 februari wordt de petitie aangeboden in Den Haag', zo meldt het UMCG maandag.

Tijdelijk parlementsgebouw Den Haag

'Een patiënt, twee ouders van patiënten en een zus van een patiënt met een aangeboren hartafwijking bieden de petitie aan. Dit gebeurt bij het tijdelijk parlementsgebouw, waar de petitie wordt aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor VWS, in aanwezigheid van een aantal Tweede Kamerleden van de commissie', aldus het UMCG. Naast de 262.088 handtekeningen nemen zij ook een bundeling van brieven en verhalen van vele noordelijke hartpatiënten mee.

Veel steun

In de afgelopen periode is er veel steun gekomen voor het (kinder)hartcentrum van het UMCG: van de noordelijke ziekenhuizen tot gemeenten en provinciale staten. Ook op de dagen rondom de petitieaanbieding zullen veel organisaties hun steun laten blijken. Zo kleuren maandag 7 februari meerdere gebouwen in Groningen rood, van het stadhuis tot DOT, en hijsen meerdere organisaties een vlag om het UMCG te steunen. Ook op het UMCG-gebouw verschijnt op maandag 7 februari vanaf 19.00 uur een kloppend hart op het gebouw.

UMCG Groningen 'valt buiten de boot'

Vier universitair medische centra hebben een afdeling voor complexe kinderhartchirurgie: UMCG in Groningen, UMCU in Utrecht, LUMC in Leiden en Erasmus MC in Rotterdam. Om de kwaliteit van deze specialistische zorg te waarborgen, is iedereen het erover eens dat deze zorg geconcentreerd moet worden op twee of drie locaties. De minister van VWS heeft eind december aangekondigd deze zorg te willen concentreren in Utrecht en Rotterdam. Dit tot verbazing en ongenoegen van het UMCG.

'Veel ongewenste gevolgen voor de (acute) kinderzorg en de zorg voor volwassenen in Noord-Nederland'

De zorg van het UMCG voor patiënten met aangeboren hartaandoeningen is al 75 jaar van topkwaliteit. Het weghalen van deze zorg uit het UMCG is niet alleen zonde van alle jarenlange opgebouwde ervaring en expertise, het heeft ook veel ongewenste gevolgen voor de (acute) kinderzorg en de zorg voor volwassenen in Noord-Nederland. In het besluit van de minister is geen rekening gehouden met goede regionale spreiding van complexe kindergeneeskunde.