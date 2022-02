Stijging ziekenhuisopnames COVID-19

Afgelopen week werden 1.266 patiënten met een SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen.

Een stijging van 7% vergeleken met de week er voor. Ook op de ICintensive care steeg het aantal nieuwe opnames naar 118 (+42%). Sinds vandaag is de meldingsachterstand in de positieve coronatesten weggewerkt. De stijging van mensen met een SARS-CoV-2 besmetting lijkt de afgelopen week af te vlakken. Iets minder mensen, 977.564, lieten zich in de afgelopen week testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten, 4% minder dan de week ervoor.