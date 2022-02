Woensdag 144.586 besmettingen gemeld bij RIVM

'Top bereikt'

Het aantal van ruim 144.000 is opnieuw fors maar volgens het RIVM zelf lijkt de 'snelheid' van de eerder ingezette stijging er nu toch uit te gaan en hebben de besmettingcijfers de top nu nagenoeg bereikt.

7-daags daggemiddelde: 118.761

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 831.327 nieuwe besmettingen gemeld. dat zijn er gemiddeld per dag: 118.761.

14-daags daggemiddelde: 97.821

In de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 1.369.500 nieuwe besmettingen gemeld. dat zijn er gemiddeld per dag: 97.821