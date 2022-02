RIVM hield rekening met grote corona-uitbraak

Uit duizenden e-mails van het managementteam-leden van het RIVM die zijn vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat achter de schermen rekening werd gehouden met de gevolgen van corona en tienduizenden doden. Dit ondanks zij in februari 2020 publiekelijk mededeelde dat er geen reden tot zorgen was.

De NOS en andere omroepen deden Wob-verzoeken om de gegevens boven tafel te krijgen. Het RIVM zelf wilde niet reageren op de Wob-verzoeken. Uit de stukken blijkt dat het RIVM niet werd overvallen door de komst van het virus.

Op 9 februari gingen bij het intituut voor volksgezondheid alle alarmbellen af. Een net opgericht ‘responseteam’ probeert dan de gevolgen in te schatten. ‘De impact van een nCoV epidemie komt uit op een classificatie als ernstige tot catastrofale bedreiging voor de nationale veiligheid", mailt een onderzoeker naar de leiding van het RIVM. ‘Het leek me goed om dit met jullie te delen.’ Volgens de NOS is de term nCoV een afkorting voor een ‘nieuwe coronavirus’

Het RIVM laat in een reactie weten: ‘In de beschreven mailwisseling is sprake van het doornemen van verschillende mogelijke scenario's. Daarbij bekijk je alle mogelijkheden dus ook de worst case scenario's. Een veel voorkomend misverstand is dat scenario's hetzelfde zijn als voorspellingen.’