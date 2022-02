Nierschade zorgt voor meer ziekenhuisopnames en sterfte bij patiënten met type 2 diabetes

Patiënten met diabetes type 2 en nierschade hebben beduidend meer ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten en een hogere sterftekans dan mensen zonder diabetes én dan patiënten met diabetes maar zonder nierschade. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarin we medische gegevens uit patiëntendossiers van de huisarts hebben gecombineerd met gegevens over medisch-specialistische zorg en met sterftestatistieken. Nierschade is te beperken met adequate en tijdige behandeling.