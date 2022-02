Aantal ziekenhuisopnames COVID-patiënten blijft verder toenemen

Op dit moment bedraagt het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten in Nederland 1.554. 'Dat zijn er 72 meer dan gisteren. Hiervan liggen er 181 op de IC. Dat zijn er 2 meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 1.373 in de kliniek, 70 meer dan gisteren', zo laat het LCPS maandagmiddag weten.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 151 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 12 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 12 opgenomen op de IC, 1 meer dan gisteren en 139 in de kliniek, 13 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week min of meer gelijk gebleven voor de kliniek en de IC.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 2 gestegen naar 707 patiënten. Op de IC liggen nu 181 COVID-patiënten, 2 meer dan gisteren. Op de IC liggen 526 non-COVID-patiënten, evenveel als gisteren. De COVID-bezetting op de IC is afgelopen week gedaald.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 711 gestegen naar 13.495 bedden. In de kliniek liggen nu 1.373 COVID-patiënten, 70 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen. Er werden gisteren 4 patiënten verplaatst met inzet van het LCPS.

Ontwikkelingen en verwachtingen LCPS

De COVID-instroom op de IC is afgelopen week stabiel gebleven, de COVID-bezetting op de IC is vorige week gedaald. Ook in de kliniek zien we dat de instroom de afgelopen week stabiel is gebleven. De bezetting in de kliniek is vorige week licht gestegen. We monitoren of deze ontwikkeling zich de komende weken doorzet.