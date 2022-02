Aantal COVID-patiënten loopt verder op 1.475, IC stabiel op 181

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 259 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 108 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 11 opgenomen op de IC, 1 minder dan gisteren en 248 in de kliniek, 109 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week min of meer gelijk gebleven voor de kliniek en de IC.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 38 gestegen naar 745 patiënten. Op de IC liggen nu 181 COVID-patiënten, evenveel als gisteren. Op de IC liggen 564 non-COVID-patiënten, 38 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is afgelopen week gedaald.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 1.032 gestegen naar 14.527 bedden. In de kliniek liggen nu 1.475 COVID-patiënten, 102 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen. Er werden gisteren 2 patiënten verplaatst met inzet van het LCPS.

Ontwikkelingen en verwachtingen LCPS

De COVID-instroom op de IC is afgelopen week stabiel gebleven, de COVID-bezetting op de IC is vorige week gedaald. Ook in de kliniek zien we dat de instroom de afgelopen week stabiel is gebleven. De bezetting in de kliniek is vorige week licht gestegen. Het LCPS houdt in de gaten of deze ontwikkeling zich de komende weken doorzet.