LCPS verwacht stabiele bezetting coronapatienten kliniek en IC 'komende weken'

De instroom en bezetting met coronapatienten op de IC is vorige week min of meer stabiel gebleven. 'Ook op de kliniek is de instroom en de bezetting afgelopen week ongeveer gelijk gebleven', zo meldt het LCPS maandagmiddag.

'Stabiel'

'Voor de komende weken verwachten we dat de bezetting op zowel de IC als de kliniek stabiel zullen blijven of gaan dalen. Dit kan uiteraard met kleine schommelingen gaan waardoor op dagniveau wel stijgingen zichtbaar zullen zijn', aldus het LCPS.

166 COVID-patiënten op de IC, 1.445 in de kliniek

Op dit moment zijn er 1.611 COVID-patiënten opgenomen in Nederland. Dat zijn er 65 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 166 op de IC. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 1.445 in de kliniek, 67 meer dan gisteren.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 151 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 16 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 10 opgenomen op de IC, 2 minder dan gisteren en 141 in de kliniek, 18 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week min of meer gelijk gebleven voor de IC en de kliniek.