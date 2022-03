Groot onderzoek naar effect nieuw soort operatie na hersenbloeding

Elk jaar krijgen meer dan 6000 Nederlanders een hersenbloeding. Een hersenbloeding is de meest ernstige vorm van een beroerte: Vier op de tien patiënten overlijdt binnen een maand en van degenen die overleven blijft een groot deel afhankelijk van zorg. Er zijn op dit moment weinig effectieve behandelingen. Operatief verwijderen van de hersenbloeding waarbij de schedel wordt gelicht, vergroot de kans op goed herstel niet.

In de afgelopen jaren is een nieuw soort operatie ontwikkeld voor patiënten met een hersenbloeding. Deze minimaal-invasieve ingreep wordt via endoscopie verricht. Hierbij wordt de hersenbloeding verwijderd met een kijkoperatie via een klein gaatje in de schedel; het bloed wordt weggezogen. Recent onderzoek toont aan dat deze ingreep veilig is en dat het lukt om gemiddeld bijna 80% van de hersenbloeding weg te halen. De operatie moet binnen acht uur na het ontstaan van de eerste klachten worden uitgevoerd.

De toegekende subsidie van 5 miljoen euro maakt het mogelijk de studie naar de nieuwe ingreep te kunnen uitvoeren om de effectiviteit ervan aan te tonen in vergelijking met de standaardbehandeling. Met het geld kan de veelbelovende zorg worden bekostigd, de ingreep wordt immers nog niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Karin Klijn, hoogleraar Neurologie van het Radboudumc: ‘We zijn zeer verheugd dat we deze studie kunnen uitvoeren. Als we kunnen aantonen dat deze operatie patiënten echt helpt dan zouden we voor het eerst een effectieve behandeling hebben voor deze ernstige aandoening.’

Ruben Dammers, neurochirurg van het Erasmus MC: ‘De resultaten met deze operatie binnen 8 uur na het ontstaan van klachten zijn veelbelovend en het is geweldig dat we nu dit onderzoek met neurologen en neurochirurgen samen kunnen doen.’

Samenwerking neurologen en neurochirurgen uit heel Nederland

Bij het onderzoek zijn neurologen en neurochirurgen van elf neurochirurgische centra en omliggende ziekenhuizen uit heel Nederland betrokken. Behalve dat wordt onderzocht of de operatie leidt tot beter herstel vergeleken met de standaardbehandeling, wordt ook de betaalbaarheid van de behandeling onderzocht. De volledige naam van het project is ‘Dutch Intracerebral Hemorrhage Surgery Trial; Minimally-invasive endoscopy-guided surgery for intracerebral hemorrhage: Analysis of Budget-impact and Cost-effectiveness (DIST-ABC). DIST wordt tevens ondersteund door een ‘unrestricted research grant’ van Penumbra Inc. De studie is onderdeel van CONTRAST: Collaboration for new treatments of acute stroke. Dit consortium wordt ondersteund door Hartstichting en Hersenstichting.