Patiënten in 2021 nog steeds positief over bejegening door de huisarts

Net als in voorgaande jaren oordelen patiënten positief over de bejegening door de huisarts. Ruim 8 op de 10 patiënten vindt dat de huisarts hen altijd beleefd en respectvol behandelt. Ook geven steeds meer patiënten aan dat de huisarts hen altijd betrekt bij beslissingen over zorg en behandelingen. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.